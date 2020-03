Stiri pe aceeasi tema

- - UDMR va vota pentru incuviintarea decretului presedintelui Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, a anuntat joi presedintele Uniunii, Kelemen Hunor.Citește și: Angajații de la Ford intra in șomaj tehnic: peste 6000 de oameni vor primi salarii mai mici…

- In ultimii ani, de cand a renunțat la televiziune, Mugur Mihaescu s-a concentrat pe afaceri. Acesta deține mai multe pub-uri in Capitala, care din pacate acum, odata cu pandemia de coronavirus care s-a instalat in Romania, au de suferit. La cateva zile dupa ce președintele Klaus Iohannis adecretat…

- Florin Cițu și-a depus mandatul de premir desemnat cu cateva minute inainte inceperii plenului reunit al Parlamentului pentru investirea Guvernului. La Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis l-a felicitat pe Cițu pentru decizia sa și a laudat guvernul condus de Ludovic Orban pentru ca datorita…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a precizat ca reprezentantii Uniunii vor participa miercuri la consultarile convocate de presedintele Klaus Iohannis, mentinand propunerea de prim-ministru - Dacian Ciolos. "Vom merge maine la consultarile convocate de presedintele Romaniei pentru…

- „Nu stiu care e treaba cu praful, dar poate ma lamureste respectivul politician cand ne vedem la consultari care e treaba cu prafurile”, a spus presedintele Romaniei. „Insa, mi s-ar parea foarte riscant sa perpetuam acest interimat pana in decembrie. Repet, intoarcerea la electorat este solutia…

- Liderul USR Dan Barna anunța ca USR nu va merge la Cotroceni cu o propunere de premier. Acesta spune ca singurii care pot face majoritate pentru Guvernare sunt cei de la PSD, iar Iohannis a respins din start varianta unei propuneri de premier PSD. Klaus Iohannis, consultari cu partidele la…

- Președintele USR spune ca formațiunea pe care o conduce nu va merge cu o propunere de premier, la consultarile cu președintele Klaus Iohannis de la Cotroceni. El susține in continuare ca principala miza a USR o reprezinta declanșarea alegerilor anticipate. Acesta spune ca singurii care pot face majoritate…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, joi, la Interviurile Libertatea, ca este nevoie de interventia premierului Ludovic Orban si a presedintelui Klaus Iohannis pentru un acord privind anticipatele, sansele acestor alegeri fiind acum medii."Anticipatele se pot intampla doar cu un acord politic larg cu toate…