Stiri pe aceeasi tema

- Farmaciile comunitare in mediul urban ar putea fi deschise in functie de necesitatile comunitatii si de numarul de locuitori, potrivit unei propuneri legislative de modificare a articolului 12 din Legea Farmaciei nr. 266/2008, depusa la Parlament. Conform proiectului, infiintarea unei farmacii comunitare…

- „PNL nu susține sub nicio forma impozitarea progresiva a pensiilor private. Pilonul 2 de pensii va fi aparat sub orice forma de PNL in Parlament”, a anunțat deputatul Florin Roman, vicepreședinte PNL.„Urmare a discutiilor pe care le-am avut cu domnul ministru Bolos referitor la Pilonul 2 de pensii…

- Centrele si parcurile comerciale, hipermarketurile ar putea fi obligate sa aiba puncte de prim ajutor pentru acordarea asistentei sanitare de urgenta, o propunere legislativa in acest sens fiind depusa la Parlament, potrivit Agerpres. Conform propunerii, centrele comerciale, parcurile comerciale, hipermagazinele,…

- Marius Stanciu – „Referitor la impact. Impactul suplimentar este de 25 miliarde lei, din care 15 miliarde necesar pentru indexarea valorii punctului de pensie cu 13,8, iar 10 miliarde pentru recalcularea care se va aplica de la 1 septembrie. Referitor la aplicatia informatica, dupa ce va fi promulgata…

- Pas mare pentru proiectul de lege prin care autoritațile locale vor putea salva monumente aflate in situații juridice complicate comunicat de presa Proiectul de lege care ofera posibilitatea autoritaților locale sa intervina pentru salvarea unei cladiri monument istoric atunci cand proprietarii nu pot…

- Pensionarii ar putea primi bani daca nu au efectuat calatoriile reduse de care beneficiaza anual, prevede o propunere legislativa depusa la Parlament de un grup de deputati PNL. Propunerea legislativa prevede completarea art.1 din Legea nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor…

- Pensionarii ar putea primi bani daca nu au efectuat calatoriile reduse de care beneficiaza anual, prevede o propunere legislativa depusa la Parlament de un grup de deputati PNL. Propunerea legislativa prevede completarea art.1 din Legea nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor…

- Guvernul a aprobat, astazi, 12 octombrie 2023, transmiterea catre Parlament a proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut Proiect privind consolidarea bazelor pentru imbunatatirea furnizarii serviciilor judiciare dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare,…