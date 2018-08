Stiri pe aceeasi tema

- USR Bucuresti va solicita Prefecturii Capitalei informatii referitoare la rolul si ordinele date de prefectul Speranta Cliseru privind interventia violenta a jandarmilor la mitingul de vineri din Piata Victoriei, titreaza News.ro. „USR doreste sa faca lumina asupra evenimentelor din 10 august si sa-i…

- „USR doreste sa faca lumina asupra evenimentelor din 10 august si sa-i identifice pe cei responsabili pentru violentele asupra protestatarilor. Prefectul Capitalei este unul dintre acesti responsabili si trebuie vazut care a fost implicarea sa in gestionarea situatiei”, informeaza USR Bucuresti,…

- Interventia in forta a Jandarmeriei la protestele din Piata Victoriei a fost justificata de provocarile huliganilor, iar reactia presedintelui Klaus Iohannis, care a vorbit despre interventia brutala a jandarmilor, a fost prematura, a declarat ministrul de Interne Carmen Dan.Ea a spus ca nu…

- Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, a dat ordin ca jandarmii sa intervina în forța vineri seara la ora 23.00. Speranța Cliseru a lucrat în Primaria Voluntari, unde primar este sotul Gabrielei Firea, Florentin Pandele.

- Presedintele USR, Dan Barna, a cerut public, sambata dimineata, demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sefului Jandarmeriei, Sebastian Cocos si prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dupa interventia fortelor de ordine la protestul Diasporei, unde mai multi oameni au fost raniti. …

- Jandarmii au primit ordin de la prefectul Capitalei sa intervina in forța in Piața Victoriei la ora 23.11, au anunțat, sambata, reprezentanții instituției, care au mai precizat ca au fost deschise 8 dosare penale, pana acum. “S-a acționat in prima ...

- ALERTA – Imagini – Scene de razboi civil in mijlocul Capitalei. S-au furat doua pistoale de la jandarmi. Magazine devastate in Piata Victoriei.foto Scene de razboi civil in mijlocul Capitalei. Mai multi protestatari au spart vitrinele unor magazine din Piata Victoriei, fiind solicitata interventia autoritatilor.…

- Uniunea Salvati Romania a cerut, vineri seara, demisia de urgenta a sefului Jandarmeriei si a ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ”spectacolul de brutalitate” de la mitingul diasporei din Piata Victoriei.