USR a luat act de decizia premierului desemnat Nicolae Ciuca de a-și depune mandatul deoarece nu avea nicio șansa sa fie votat in Parlament. USR a transmis ca este dispus in continuare sa revina la guvernare alaturi de PNL și UDMR. "USR reitereaza ca soluția pentru ieșirea cea mai rapida din actuala criza politica este […]