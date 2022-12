In contextul in care Guvernul a votat ieri Legea bugetului de stat pe 2023, parlamentarii USR Cluj au pregatit peste 100 de amendamente reprezentand proiecte de investiții pentru dezvoltarea județului Cluj. 21 de UAT-uri se afla pe lista potențialilor beneficiari ai sumelor alocate din bugetul anului 2023. Pentru selecția proiectelor, parlamentarii USR au lucrat impreuna [...] Articolul USR cere pentru Cluj investiții de 695,5 milioane lei in bugetul pe 2023 apare prima data in TurdaNews .