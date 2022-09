Stiri pe aceeasi tema

- USR transmite, joi, ca cel puțin 77.000 de locuri de munca s-au pierdut in urma suprataxarii contractelor part-time. USR solicita Guvernului Ciuca sa renunțe la „masura aberanta de suprataxare a contractelor part-time”, ale carei efecte negative deja se vad in economie: in perioada 1 iulie – 1 septembrie…

- Sindicalistii din mai multe federatii care apara interesele angajatilor din metalurgia neferoasa anunta organizarea unui protest, vineri, in fata sediului Ministerului Energiei, pentru a atrage atentia asupra faptului ca preturile ridicate la electricitate si gaze vor duce a inchiderea fabricilor,…

- Ministerul Dezvoltarii a aprobat si publicat in Monitorul Oficial ordinul care stabileste procedura de restituire, de catre organele fiscale locale, a sumelor de bani achitate de cetateni, reprezentand amenzi contraventionale pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania.Potrivit…

- Liderul pieței de distribuție a carburanților din Romania, Petrom, a redus din nou prețurile la combustibil marți, 2 august, fiind a cincea scadere consecutiva de preț de la 1 iulie, cand companiile au redus prețurile cu 50 de bani pe litru, ca urmare a Ordonanței Guvernului.Stația Petrom…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 12% in primele șapte luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2021. In același timp, au fost inmatriculate cu 21% mai puține autoturisme second hand, arata Biziday.Potrivit sursei citate, pe primele șapte luni din 2022,…

- Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, a anunțat miercuri, 27 iulie, printr-o postare pe Facebook, ca ”pensia speciala medie a crescut de 160 de ori mai mult ca pensia bunicilor noștri in doar 6 luni”.Mai exact, arata ca pensiile normale au crescut cu trei lei, pe cand cele speciale au…

- Guvernul ia in calcul ca in aceasta iarna, in functie de evolutia regionala legata de razboiului din Ucraina si efectele sanctiunilor aplicate Rusiei, sa impuna o reationalizare a consumului de gaze, pentru companii, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro, populatia nefiind afectata de o…

- Politicianul Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene, a scris pe Facebook un mesaj critic la adresa guvernarii PSD-PNL.Ghinea a aratat ca Romania se imprumuta la dobanda mai mare decat Rusia, de aproape 9,3%.”Sub ințeleapta guvernare economica a lui Marcel Ciolacu și Caciu…