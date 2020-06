Stiri pe aceeasi tema

- "Pozitia USR este aceea ca decizia privind prelungirea sau nu a starii de alerta depinde foarte mult de datele pe care Guvernul le va prezenta in sustinerea unei eventuale solicitari de prelungire a acestei starii de alerta. Din datele pe care le avem pana in acest moment exista posibilitatea de prelungire…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca decizia de prelungire sau nu a starii de alerta "depinde foarte mult de datele pe care Guvernul le va prezenta in sustinerea unei eventuale solicitari". "Dinspre Guvern si dinspre Palatul Cotroceni ni se spune ca starea de alerta ar urma sa fie prelungita.(...)…

- Membrii Uniunii Salvati Romania (USR) vor decide marti, in urma unei sedinte, modul in care vor vota in Parlament propunerea de prelungire a starii de alerta, dupa data de 15 iunie, anunța AGERPRES."Vom avea maine (marti - n.r.) o sedinta cu grupul parlamentar pentru a stabili cum se voteaza",…