USR cere eliminarea taxei de pod de la Giurgiu-Ruse Presedintele USR, Catalin Drula, a cerut sambata guvernelor din Romania si Bulgaria sa elimine taxa de pod de la Giurgiu – Ruse, potrivit Agerpres. „Aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii de persoane si bunuri intre tarile noastre. Dupa aderarea la Schengen nu vor mai exista ghisee de control pasapoarte, de […] The post USR cere eliminarea taxei de pod de la Giurgiu-Ruse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

