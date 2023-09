Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut miercuri, 6 septembrie, o intervenție video la Summitului Inițiativei celor Trei Mari care are loc la București. Zelenski a amintit in declarația sa despre fragmentele dronei rusești descoperite in Romania. Zelenski s-a referit la atacurile frecvente…

- Scandalul dronei care a cazut in Romania - Se cere expulzarea ambasadorului RusieiUSR a cerut, miercuri, demiterea ministrului Apararii, Angel Tilvar, si a ministrului de Externe, Luminita Odobescu, pentru ca "au mintit cu buna stiinta" poporul roman cu privire la drona ruseasca prabusita in Romania.…

- Ministerul Apararii de la Bucuresti infirma, in mod categoric, ca pe teritoriul Romaniei ar fi cazut in cursul noptii drone rusesti. Moscova a lansat un nou atac asupra Ismailului, port la Dunare, aflat la granita Ucrainei cu Romania, iar purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean de Externe a declarat…

- In cadrul intalnirilor informale care vor avea loc miercuri si, respectiv, joi la Toledo (Spania), ministrii apararii si de externe din Uniunea Europeana vor discuta despre razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si situatia din Niger dupa lovitura de stat din aceasta tara africana.

- Potrivit Moscovei, nava turceasca Sukru Okan, sub pavilionul Insulelor Palau, a fost inspectata in timp ce naviga in Marea Neagra cu destinația portul Ismail, bombardat la inceputul acestei luni.Inspecția ar fi avut loc in urma unor tiruri de avertisment lansate de pe nava de patrulare „Vasili Bikov”.Ministerul…

- Drone ucrainene au atacat vineri dimineața o baza navala rusa in apropiere de portul Novorossiysk de la Marea Neagra, un important centru pentru exporturile rusești, și au fost distruse de nave de razboi rusești, a anunțat Ministerul rus al Apararii, transmite Reuters.Atacul a determinat reprezentanții…

- Rachetele lansate de navele de lupta rusesti vizeaza si obiective aflate foarte aproape de Romania, a afirmat, marti, ministrul Apararii, Angel Tilvar, care a participat la ceremonia dedicata implinirii a 50 de ani de la infiintarea Brigazii 1 Rachete Sol-Aer (RSA) "General

- Ministerul rus al Apararii și primarul orașului Moscova au anunțat ca doua drone s-au prabușit in capitala Rusiei. Autoritațile ruse susțin ca a fost o tentativa de atac cu drone, organizata de Ucraina. Rusia a calificat acest eveniment drept un atac terorist. Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a…