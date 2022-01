Parlamentarii USR le cer miniștrilor Energiei și Internelor, Virgil Popescu și Lucian Bode, sa demisioneze din Executiv. Ei susțin ca Popescu nu a pregatit liberalizarea prețurilor la energie, iar Bode „se lasa condus de milițienii din acest minister”. „Cerem demisia ministrului Energiei, Virgil Popescu. Credem ca a demonstrat, a avut timp doi ani și ceva […] The post USR cere demisiile miniștrilor Economiei și Internelor, Virgil Popescu și Lucian Bode appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .