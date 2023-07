USR cere demisii la CCR după trimiterea preliminară a CJUE privind prescripția USR cere demisii in randul judecatorilor constituționali dupa trimiterea preliminara a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la marea prescripție dictata de CCR in Romania. USR menționeaza, intr-un comunicat de presa ca, in urma deciziei CCR, 5.000 de dosare s-au inchis și mii de infractori au scapat de inchisoare. USR cere explicații publice […] The post USR cere demisii la CCR dupa trimiterea preliminara a CJUE privind prescripția appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

