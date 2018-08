Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Danileț, despre evaluarea activitații procurorului general. Judecatorul Cristi Danileț, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, susține ca ministrul Tudorel Toader continua „acțiunile de decimare a justiției”. Reacția lui Cristi Danileț, judecator la Tribunalul Cluj, vine in contextul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca raportul Comisiei de la Venetia este unul intermediar si ca Romania urmeaza sa formuleze un raspuns pentru Comisia de la Venetia, la care Ministerul va contribui, daca va fi solicitat.

- Dezbaterile din Parlament pentru modificarea articolului de lege privind abuzul in serviciu au condus la un gest șocant. Un deputat USR a rupt fila cu fila Codul Penal cand a vazut propunerea ministrului Justiției. Reacție halucinanta a unui deputat USR in Parlamentul Romaniei. Stelian Ion s-a enervat,…

- Cei care dau mita nu vor fi pedepsiti daca denunta fapta in termen de 1 an Florin Iordache, presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei. Foto: Arhiva. Tensiuni în Comisia speciala privind legile justitiei, între putere si opozitie. Deputatul USR, Stelian…

- Propunerea lui Tudorel Toader privind abuzul in serviciu: prag și dezincriminare parțiala. Surse din PSD au precizat ca partidul va prelua varianta Ministerului Justiției doar parțial. Concret, PSD ar urma sa adopte atat un prag valoric pentru ca abuzul in serviciu sa fie infracțiune, dar vrea ca fapta…

- USR cere demisia lui Lucian Șova. Parlamentarii din Opoziție l-au criticat pe ministrul Transporturilor pentru declarațiile referitoare la construcția de autostrazi și nivelul salariilor. Ca atare, USR a anunțat ca va depune o moțiune simpla pe Transporturi, tocmai pentru a-l sancționa public pe Lucian…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca la finele lunii mai a inceput cel de-al doilea mandat de membru al Comisiei de la Venetia, in contextul in care o delegatie a acesteia se afla in aceste zile in Romania pentru a discuta cu autoritatile de aici despre legile justitiei.

