"Uniunea Salvati Romania cere demisia conducerii Politiei Romane pentru modul abuziv de actiune impotriva unui cetatean care si-a pus la masina un numar anti-PSD. Astazi sunt niste placute, maine va fi dreptul de exprimare si cel de a iesi in strada! De doua zile, conducerea Politiei nu este in stare sa explice de ce a retinut permisul de conducere si placutele de inmatriculare ale soferului care a venit din Suedia cu o masina cu numar personalizat anti-PSD. Sefii institutiei se contrazic intre ei, invoca conventii expirate sau argumente morale care nu prevaleaza in fata legii. Mobilizarea…