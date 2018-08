Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a apreciat, duminica pe Facebook, ca social-democrații ar intenționa sa inființeze o comisie parlamentara de ancheta a protestelor din 10 august pentru a ascunde adevarul și a-l feri pe ministrul de Interne de explicații in comisia de aparare a Camerei Deputaților.Citește…

- Intrebata cum comenteaza faptul ca pe numele ei au fost anuntate mai multe plangeri penale dupa interventia violenta a jandarmilor din data de 10 august, la mitingul Diasporei din Piata Victoriei, Carmen Dan a spus ca "ce am comentat sau ce am transmis sambata ramane de actualitate". "In ultima…

- PNL anunța ca va depune plangere penala pe numele prefectului Capitalei și a ministrului de Interne dupa violențele inregistrate la protestul din 10 august."Vom depune sesizare penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. In principal vor fi vizați Carmen Dan, prefectul…

- „Romanii au demonstrat in ultimii ani ca au simț civic și protesteaza pașnic” Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, condamna cu fermitate actele de violența, indiferent de cine le comite și impotriva cui sunt indreptate. Sub nicio forma și nicio circumstanța nu poate exista justificare pentru…

- USR cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefului Jandarmeriei Române, Sebastian Cucos, &"pentru spectacolul de brutalitate de la mitingul Diasporei din Piata Victoriei&".

- "Jandarmii sunt folositi sa reprime proteste democratice la adresa hotiei acestei guvernari. De asemenea, exista deja numeroase semnale ca PSD a adus in Piata Victoriei persoane asociate gruparilor interlope. Aceleasi care l-au insotit pe Dragnea la DNA sau la instanta. Este cu atat mai grav cu cat…

- Uniunea Salvati Romania a cerut, vineri seara, demisia de urgenta a sefului Jandarmeriei si a ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ”spectacolul de brutalitate” de la mitingul diasporei din Piata Victoriei.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a plans pe pagia sa de Facebook ca a primit amenințari, in cel mai ”abject” mod posibil, dupa ce a transmis mesajul de solidarizare cu Liviu Dragnea, dupa condamnarea acestuia la 3 ani și jumatate de inchisoare. Totuși, Dan susține ca nu-și va inchide pagina de Facebook…