USR cere declanşarea stării de urgenţă în Educaţie şi invită partidele parlamentare la dezbateri USR a cerut, marti, declansarea starii de urgenta in Educatie si a invitat toate partidele parlamentare la dezbateri urgente, pentru a gasi cele mai bune solutii pentru viitoarele generatii. Potrivit unui comunicat de presa al USR, urgenta vine dupa publicarea raportului OECD cu rezultatele la testele PISA, care arata ca invatamantul romanesc ocupa ultimul loc la matematica si penultimul la citire si stiinte din Uniunea Europeana. "Zeci de ministri si sute de schimbari de legislatie nu au facut nimic pentru a imbunatati situatia invatamantului romanesc. Mai rau, am ajuns in situatia in care, atunci… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

