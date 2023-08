Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Raluca Turcan a fost invitata de USR la Comisia de cultura din Camera Deputatilor pentru a prezenta impactul estimat al unor masuri de comasare, desfiintare sau taiere a finantarii asupra institutiilor publice de cultura. Turcan a confirmat prezenta pentru data de luni, 4 septembrie, dupa…

- Sindicalistii cer sa fie chemati de urgenta la consultari de conducerea ministerului, asta inainte de a se lua o decizie in ceea ce priveste reorganizarea institutiei, asa cum cere in momentul de fata Executivul. De asemenea, sindicalistii si-ar dori sa primeasca asigurari ca isi vor pastra actualele…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca, prin „asa zisul proiect neasumat”, Guvernul a declarat „razboi” culturii, iar propunerea ca autoritatile locale sa sprijine din venituri proprii activitati si institutii culturale este a cuiva care „probabil ca nu a fost niciodata la un concert si este putin probabil…

- Masurile privind reducerea cheltuielilor bugetare vor fi prezentate public saptamana aceasta. Premierul Marcel Ciolacu a spus ca Executivul pregatește doua ordonanțe de urgența, una privind sistemul bugetar și economiile care se pot face, iar cea de-a doua vizeaza veniturile mai mari din colectare,…

- Masurile fiscale prin care Guvernul vrea sa adune mai multi bani la Bugetul de stat vor fi aprobate la finalul saptamanii viitoare sau in prima saptamana din august. Iar luni va fi intalnirea decisiva a Coalitiei, in care acestea vor fi batute in cuie.

- Italia intentioneaza sa cumpere tancuri de lupta germane Leopard 2 pentru a-si intari fortele terestre, pe fondul invaziei ruse din Ucraina, a declarat joi in parlament senatoarea Isabella Rauti, subsecretar de stat pentru aparare, transmite Agerpres. Rauti, membra a partidului Fratii Italiei al premierului…

- La Adunarea generala a procurorilor din cadrul DNA, ce a avut loc in data de 31 mai 2023, convocata prin ordinul procurorului sef al DNA, Marius I. Voineag, s a pus in discutie formularea unui punct de vedere cu privire la proiectul de lege privind pensia de serviciu a magistratilor, aflat in dezbatere…

Autocratul rus incearca sa schimbe vorba dupa o serie de eșecuri diplomatice dezastruoase.