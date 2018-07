Stiri pe aceeasi tema

- Teodorovici ignora Parlamentul. Fondul Suveran de Investiții va fi dat prin ordonanța de urgența. Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi infiintat printr-o Hotarare de Guvern, dupa ce Curtea Constitutionala a precizat ca decizia de inființare a Fondului trebuie luata printr-un act al administratiei…

- Joi, guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea Programului de investitii in domeniul Culturii, conform unui comunicat de presa emis de MCIN. Acest pas vine in contextul Centenarului Marii Uniri, luand in considerare faptul ca sustinerea, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului…

- Scenarii dupa decizia CCR. Curtea Constitutionala a decis, miercuri, ca intre Ministerul Justitiei si Presedintie a existat un conflict juridic. Ca atare, Klaus Iohannis este obligat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din fruntea DNA. Exista insa o portita, spun specialistii consultati de Libertatea.…