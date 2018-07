Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a adresat doua intrebari presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Barbu, in care cere lamuriri in legatura cu modul de finantare a campaniei electorale de la alegerile parlamentare din 2016 de catre PNL si USR. Astfel, Dragnea vrea sa stie cum a fost sanctionat…

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca prin modificarea articolului din Codul penal privind abuzul in serviciu presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost dezinciminat, iar Romania nu mai este un stat democratic, ci un "stat autoritar"

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca prin modificarea articolului din Codul penal privind abuzul in serviciu presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost dezincriminat, iar Romania nu mai este un stat democratic, ci un "stat autoritar".“Inca o zi neagra pentru Romania. Foarte simplu, PSD a dezincriminat…

- USR, critici dupa modificarile la Codul penal. Liderii partidului au atenționat ca prin amendamentele adoptate, luni, la legislația penala, corupția va fi una generalizata și ca ”se va putea fura nestingherit”. Deputatul USR Stelian Ion a spus ca ia in calcul și contestarea la Curtea Constituționala,…

- Presedintele USR, Dan Barna, l-a criticat sambata, la Timisoara, pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru declaratiile facute dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului. "Declaratia lui Liviu Dragnea este de un cinism fara precedent, el tocmai a anuntat Romania ca urmeaza sa conduca…

- Editia de Europa a Politico a publicat o analiza in care sustine ca ingrijorarea de la Bruxelles in ceea ce-l priveste pe liderul PSD ar putea creste in functie de ce se intampla in urmatoarele saptamani, notand ca, de cand PSD a castigat alegerile parlamentare in 2016, Dragnea a fortat demisia a…

- Liderul USR, Dan Barna, spune ca tot mitingul PSD, cu discursuri de un penibil greu de descris, a fost de la un capat la altul despre Liviu Dragnea, Tariceanu, Olguta Vasilescu, Viorica Dancila si ceilalti acoliti din varful PSD-ALDE, care au prabusit Romania, in doar un an si jumatate de la alegeri,…

- Liderul USR, Dan Barna, ii transmite lui Liviu Dragnea ca Romania „nu este o natie de hoti, cum ati incercat sa ne convingeti aseara si poate de aceea chiar si oamenii din piata, pe care ii considerati gresit ai dumeavoastra, v-au scandat: Justitie nu Coruptie!".