USR: ”Când statul se împrumută, fiecare dintre noi acumulează datorii” Statul se imprumuta USR acuza Guvernul ca a luat decizii care au dus la scumpiri in lant ale produselor si serviciilor, dar a si pierdut controlul asupra deficitului bugetar si ca ritmul imprumuturilor din acest an este unul ingrijorator, in conditiile in care, in prima jumatate a anului, Guvernul s-a imprumutat trei sferturi din necesarul planificat pentru intreg anul 2024. ”In primele sase luni ale acestui an, Guvernul ne-a imprumutat pe noi toti cu 131 de miliarde de lei, prag pe care anul trecut l-a atins abia in luna septembrie”, sustine USR . Senatoarea USR Adina Saniuta, membra a Comisiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

