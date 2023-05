USR a platiti in doar trei luni 1.300.000 lei pentru promovarea partidului și a liderului Catalin Drula pe Facebook, arata datele studiate de G4media.ro. Conform calasamentului, PSD și liderul Marcel Ciolacu au fost promovați, in aceeași perioada, cu 196.000 lei, PNL și președintele partidului, Nicolae Ciuca, cu 108.000 lei, iar AUR, care se apropie ca […] The post USR, campioni la aruncat banii pe promovare. Peste un MILION de lei in doar 3 luni. AUR, cotat cel puțin dublu in sondaje, a dat doar cateva MII de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…