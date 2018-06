Stiri pe aceeasi tema

- Firea si-a redeschis pagina joi dupa-amiaza. Luni seara, aproximativ 20.000 de oameni au fost pe Arena Nationala, unde Simona Halep si-a prezentat trofeul castigat la Roland Garros. Halep a venit insotita de primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a fost huiduita de cei din tribune cand ii oferea…

- La mitingul PSD din Capitala, care va avea loc sambata seara, sunt așteptate „cateva sute de mii” de persoane din toata țara. Din acest motiv, exista nevoia de a lua masuri de precauție pentru ca totul sa se desfașoare fara probleme sau violențe. Jandarmeria Romana a emis un comunicat prin care declara…

- "Dar cine este Nicusor Dan? Acel domn care i-a pacalit pe bucuresteni si dupa ce a obtinut votul de consilier general a fugit pentru un job mai bun, mai bine platit si cu sinecuri mai multe in Parlament? Eu imi dau toate raspunsurile si raportul in fata bucurestenilor, nu in fata unui domn care a…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, anunta ca Judecatoria Sectorului 1 a respins ca neintemeiata chemarea sa in judecata de catre primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, pe motiv de calomnie, scrie Agerpres .

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a chemat in instanța pe liderul PNL București, Cristian Bușoi, intr-un proces de calomnie. Judecatoria Sectorului 1 a respins ca neintemeiata solicitarea Gabrielei Firea, informeaza un comunicat de presa al celor de la PNL.Citește și: Atac EXPLOZIV…

- Un protest anuntat pe Facebook va avea loc miercuri, 9 mai, in fata sediului CFR SAsi vizeaza situatia Podului Constanta, evenimentul fiind impotriva deciziei autoritatilor de a nu face publica expertiza care arata starea podului. “Podul Constanta se poate prabusi oricand! SNCF CFR S.A.,…

- Presedintele PNL Bucuresti, europarlamentarul Cristian Busoi, afirma ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, il da in judecata pentru a "inchide gura" Partidului National Liberal."Faptul ca dna Firea ma da in judecata arata cam cat de tare ar vrea administratia PSD din Bucuresti…

- Ciprian Ciucu i-a raspuns dur Gabrielei Firea, dupa ce schimbul de replici din timpul ședinței Consiliului General al Primariei București. "Nu mai fiti asa agitat. Sunteti tanar, mai faceti si riduri. Va vom asculta cum nu va asculta nici familia dumneavoastra, cred. Domnul agitat, nu va foloseste…