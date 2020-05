USR Bucureşti propune limitarea capacităţii de utilizare a mijloacelor de transport în comun la 30% USR Bucuresti propune sase masuri pentru desfasurarea transportului in comun dupa data de 15 mai, printre care limitarea capacitatii de utilizare la 30% si evitarea contactului fata in fata intre calatori. Conform unui comunicat USR Bucuresti, autoritatile locale trebuie sa fie pregatite pentru ridicarea treptata a restrictiilor de deplasare dupa 15 mai, iar "cea mai mare provocare", mai ales in Bucuresti, va fi legata de transportul public. Propunerile vizeaza: * limitarea capacitatii de utilizare a mijloacelor de transport la 30%, in scopul pastrarii distantei sociale. O modalitate de implementare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

