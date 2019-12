USR Bucureşti îşi alege astăzi candidatul pentru Primăria Capitalei. Zi crucială pentru Nicuşor Dan şi Dragoş Dragoteanu Tot sambata, dar in cursul dupa-amiezii, vor incepe si alegerile pentru noua conducere a organizatiei USR Bucuresti, urmand sa fie desemnati atat presedintele, cat si membrii Biroului Municipal, scrie agerpres.ro. Presedintele interimar al USR Bucuresti, Dumitru Dobrev, a precizat ca membrii Conferintei Municipale vor alege un candidat pentru Primaria Capitalei dintre cei doi inscrisi in cursa: Nicusor Dan si Dragos Dragoteanu. Tot in cadrul Conferintei Municipale, formata din peste 80 de delegati ai sectoarelor, se vor stabili: numarul de membri ai viitorului Birou Municipal, componenta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

