USR boxează, PNL încasează, Iohannis arbitrează Scandalul inregistrarilor cu fostul secretar de stat liberal de la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, Gelu Puiu, din care reieșea cum mai mulți șefi de direcții silvice din intreaga țara au fost schimbați din funcție in urma unei campanii de șantaj coordonate de la varful Ministerului Mediului a tensionat foarte mult relațiile dintre PNL și USR. Pana la declanșarea acestui scandal, atenția opiniei publice era setata pe cei de la USR-PLUS care cautau cu disperare sa-l salveze de la demitere pe ministrul Sanatații Vlad Voiculescu. Totodata, acesta era pus la zid, din punct de vedere mediatic,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Secretarul de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Gelu Puiu, afirma ca suprafata terenurilor impadurite din Romania creste de la an la an, in prezent fiind peste 7 milioane de hectare impadurite. El mentioneaza ca, totodata, a fost identificata o suprafata de 22.599 de hectare destinate…

