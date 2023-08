Stiri pe aceeasi tema

- La o acțiune la care a participat inclusiv europarlamentarul Vlad Botoș, USR Botoșani a lansat campania ”Schimba apa!” prin care ofera posibilitatea cetațenilor sa semneze o petiție prin care sa ceara conducerii Consiliului Județean demiterea intregii conduceri de la SC Nova Apaserv SA.

- Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinau (CSE) s-a intrunit in ședința și a luat mai mai multe decizii, in contextul caniculei. Potrivit deciziei CSE, pentru a evita și minimaliza impactul negativ al temperaturilor ridicate, subdiviziunile responsabile a administrației publice locale…

- USR Botoșani a vrut inițial sa laude conducerea Consiliului Județean (CJ) pentru ca, in urma comunicatului despre condițiile jenante de la sala de lectura a Bibliotecii Județene, a existat o reacție chiar prompta.

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian-Ioan Vestea, a convocat, duminica, prin intermediul unei videoconferinte, presedintii tuturor consiliilor judetene din tara pentru a analiza situatia descoperita, in ultimele zile, in unele centre pentru institutionalizarea persoanelor…

- Procentul de promovabilitate la examenul de evaluare naționala a inregistrat o creștere infima dupa soluționarea contestațiilor, de la 66,2% la 66,3%. Anul trecut in județul Botoșani au promovat acest examen 75,5% dintre elevii de clasa a VIII-a, ceea ce inseamna o pierdere de 9 procente, intr-un singur…

- Trei persoane au primit o noua sansa la viata dupa ce o persoana in varsta de 67 de ani a murit la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Desi femeia care s-a stins din viata avea o varsta inaintata, medicii au constatat ca organele erau in stare foarte buna, iar familia a fost de acord cu prelevarea.…

- O tanara de 26 de ani, din Botoșani, tocmai se intorsese de la munca din strainatate și cu banii agonisiți s-a dus sa-și faca operație pentru marirea sanilor la un chirurg estetician din București.Se afla in mașina in momentul in care șoferul a fost nevoit sa franeze brusc. Pentru ca nu purta centura…