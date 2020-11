USR, avertisment pentru Ludovic Orban: Aceste măsuri sunt nenegociabile DNA-ul Padurilor și celelalte masuri și angajamente de mediu reprezinta condiții ne-negociabile pentru orice coaliție de guvernare din care USR PLUS va face parte, a spus senatorul USR Mihai Goțiu. Conform acestuia, in Romania, 25.000 de persoane iși pierd viața in fiecare an din cauza bolilor provocate de poluare. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Infiintarea si operationalizarea DNA-ului padurilor reprezinta o conditie a Aliantei USR PLUS in lipsa careia nu se poate constitui o eventuala coalitie de guvernare, dupa alegerile parlamentare, a declarat joi senatorul USR Mihai Gotiu. "Studiile stiintifice au aratat deja ca distrugerea…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, susține ca marea problema cu care se confrunta Romania in aceste zile este legata de locurile de la ATI. Asta deoarece numarul de cazuri Covid-19 este in creștere, iar o parte din bolnavi o sa ajunga la terapie intensiva. In acest sens Guvernul a marit numarul locurilor…

- Incepand de luni, in Romania vor fi aplicate noi masuri și restricții, iar asta vine dupa ce numarul cazurilor zilnice de infectare cu coronavirus a ajuns astazi la peste 9700. Circulația pe timp de noapte va fi interzista, insa iata in ce condiții totuși pot sa iasa romanii din case!

- Mircea Fechet va depune juramantul astazi, iar ceremonia va avea loc la ora 15:30, la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala.In prezent, Mircea Fechet este secretar de stat in Ministerul Mediului. Costel Alexe: "PNL a castigat pentru prima data in 30 de ani atat Primaria,…

- Masuri mai severe au fost impuse in Romania inaintea altor state europene, care acum se pregatesc de izolarea parțiala a populației, potrivit premierului Ludovic Orban. Daca insa situația o va impune, vor fi...

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, estimeaza ca putem avea cel puțin 10.000 de cazuri pe zi, pana la sfarsitul lunii decembrie, daca in Romania nu se vor lua masuri in acest sens.De aceea, pana in decembrie, ar putea fi instituita carantina pe zone mari, inclusiv…

- Ion Alexie, un medic roman stabilit in SUA, spune ca la noi in tara testele COVID nu se fac in mod corect. Acesta a postat un videoclip in care explica detaliat modul in care medicii trebuie sa extraga probele necesare testarii. Specialistul vine cu un avertisment si spune ca daca se va continua…

- Manifestațiile ar putea fi din nou permise, cu un numar limitat de persoane și cu respectarea unor reguli, a anunțat vineri premierul Ludovic Orban. El a spus ca, odata cu prelungirea starii de alerta în România, vor exista noi masuri de relaxare a unor restricții."Vom prelungi starea…