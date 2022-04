USR: Avem de-a face cu o militarizare a statului

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, a declarat ca rolul USR este de a asigura opozitia si, ca partid de opozitie, atrage atentia ca guvernarea PNL-PSD este una "militaro-socialista", ca avem "o militarizare a statului", in care jurnalistii se simt amenintati. Drula a afirmat ca premierul…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, i-a cerut public premierului Nicolae Ciuca joi, 10 martie, sa intervina concret pentru rezolvarea crizei carburanților, prin reducerea TVA de la 19% la 5%.Președintele interimar al USR subliniaza ca modul in care guvernul a gestionat criza energiei…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, i-a transmis premierului Nicolae Ciuca, miercuri, 9 martie, ca „e demult vremea unei remanieri in aceasta guvernare natanga”, dupa cozile uriașe formate la benzinariile din Romania ca urmare a temerii oamenilor ca prețul benzinei va crește. „Cozile la benzina…

- Corespondentul nostru a ajuns astazi la Vama Siret, pentru a lua pulsul situației valului de refugiați dinspre Ucraina. Sute de familii ucrainene au intrat prin Vama Siret. Majoritatea femei și copii. Cu toți au fost intampinați de romani cu suflet, care le-au oferit alimente și apa. Pe de o parte și…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a propus Ministerului Finanțelor plafonarea prețurilor RCA timp de șase luni, afirma surse politice și din ASF pentru Economedia . Președintele ASF Nicu Marcu a confirmat propunerea de plafonare a prețurilor RCA. „In urma analizelor realizate cu privire la…

- ”A fost validata sustinerea domnului Bolos pentru Ministerul Digitalizarii. Ii uram succes si are toata sustinerea PNL”, a anuntat, luni, Florin Citu, la finalul sedintei Biroului Politic al formatiunii. Propunerea a venit de la ministrul de Interne, Lucian Bode, si a fost validata cu un singur vot…

- Libertatea a analizat in contextul dezvaluirilor facute de pubicația PressOne despre plagiatul din teza de doctorat a premierului Nicolae Ciuca ce alte luari de poziție a avut șeful statului privind plagiatul in cei șapte ani de mandat. „Președintele Klaus Iohannis iși menține poziția reiterata in nenumarate…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, susține ca in cazul in care se verifica informațiile conform carora Nicolae Ciuca și-a plagiat teza de doctorat, atunci premierul ar trebui sa demisioneze. Cioloș ii cere președintelui Klaus Iohannis sa intervina, asta pentru ca a promis ”toleranța zero fața de orice…