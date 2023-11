USR ataca dur coaliția de guvernare care a respins, in Parlament, proiectul de lege care prevede inființarea DNA-ului Padurilor: „PSD și PNL și-au aratat, inca o data, loialitatea fața de mafia padurilor și mafia gunoaielor”. USR acuza partidele de la guvernare ca sunt de partea infractorilor. „Partidele la guvernare au dovedit astazi, din nou, de partea […] The post USR ataca PSD și PNL pentru ca au respins inființarea DNA-ului Padurilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .