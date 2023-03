USR: ASF, stat în stat? Şefii Autorităţii nu vin în Parlament şi refuză să spună câţi bani iau pe lună O noua cerere ca sefii ASF sa vina in Parlament a fost depusa de USR vinerea trecuta, dupa ce alte doua solicitari au fost bagate la sertar de PSD si PNL, mai indica sursa citata. USR mai spune ca secretomania care inconjoara activitatea ASF este cu atat mare cand e vorba de sumele incasate de membrii Consiliului ASF cu titlu de salarii, sporuri, locuinta de serviciu, cazare, diurna etc. „Am ajuns sa chem in instanta ASF ca sa prezinte date ce ar trebui sa fie publice. Le-am solicitat contractul colectiv de munca pentru a vedea daca se confirma informatia ca, pentru a nu-si creste salariile si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

