- Kelemen Hunor anunța ca UDMR participa, miercuri, la intalnirea organizata de Dacian Cioloș, care au fost invitați și reprezentanții PNL și minoritațile naționale, pentru conturarea unui nou guvern, potrivit Mediafax.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca refacerea coalitiei de guvernare "este posibila numai daca toti care au fost prezenti la negocierile din decembrie anul trecut vor face parte din aceasta, adica PNL, UDMR si grupul minoritatilor nationale". "Miercuri vom participa la intalnirea la care…

- Decizia președintelui Klaus Iohannis de a-l desemna premier pe Dacian Cioloș este o cacealma, pentru ca nici PNL, nici alte partide nu vor susține investirea unui guvern Cioloș, a declarat marți Ludovic Orban. Fostul președinte al PNL a mai spus ca miercuri la ora 12.

- Fostul ministru al Fondurilor Europene Cristian Ghinea afirma ca USR este "foarte serios" atunci cand spune ca isi asuma guvernarea si invita la discutii PNL si UDMR la discutii pentru refacerea coalitiei. Ghinea precizeaza ca USR nu are discutii cu PSD si ca, in negocierile cu PNL si UDMR, vrea…

- ”Noi dorim refacerea coaliției de guvernare cu PNL și UDMR. Nu a fost vorba despre o fuga de guvernare. Acum PNL trebuie sa explice daca fuge de guvernare sau nu”, a declarat Ghinea luni seara, la un post TV.Acesta a subliniat ca USR nu va discuta cu PSD și a anuțat ca, in cazul in care PNL și UDMR…

- Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, a anunțat ca PNL nu va face vreo alianța cu PSD sau cu AUR, transmite RFI . Liderul liberal este convins ca atat Dan Barna, cat și Dacian Cioloș isi vor nuanta putin pozitia sau cel putin se vor aseza la masa, pentru a relua dialogul si pentru…

- Orban: „Nu exista alta varianta decat recacerea coaliției de guvernare" The post Ludovic Orban vrea refacerea Coaliției: „Este vitala incheierea acestei crize" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ludovic Orban vrea refacerea Coaliției: „Este vitala incheierea acestei crize" Credit…

- Dupa eliminarea din Champions League și Europa League, campioana Romaniei la fotbal, CFR Cluj, va continua in Conference League, competiția nou-inființata de UEFA. Gruparea din Gruia a fost repartizata in grupa D, alaturi de formațiile AZ Alkmaar (Olanda), FK Jablonec (Cehia) și Randers FK (Danemarca).…