Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii anunta ca referendumul „Fara penali in funcții publice”, prin care se propune modificarea Constituției, va fi organizat pe 23 august. Intentia PSD este criticata dur de initiatorii demersului, cei de la USR, care spun ca se doreste ca referendumul sa nu fie validat. Data de 23 august…

- Liderul USR, Dan Barna, a cerut luni in plenul Camerei Deputaților ca referendumul ”Fara Penali in functii publice” sa aiba loc odata cu alegerile locale din septembrie. Barna a acuzat ca ar exista o intenție a PSD de a face astfel incat referendumul sa aiba loc in luna august, in speranța ca acesta…

- Liderul USR Dan Barna i-a cerut, luni, premierului Ludovic Orban, sa fie de acord cu organizarea referendumului pentru inițiativa ”Fara penali in funcții publice” odata cu alegerile locale. Solicitarea a fost facuta in timpul dezbaterii de la "Ora premierului", pe tema achizitiilor de masti de catre…

- Initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice" va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor in sesiunea extraordinara din prima jumatate a lunii iulie Initiativa "Fara Penali in functii publice" propune ca articolul 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de…

- „Inițiativa cetațeneasca de revizuire a Constituției „Fara penali in funcții publice” va intra, in sfarșit, in dezbaterea Camerei Deputaților in sesiunea extraordinara din prima jumatate a lunii iulie. Introducerea in dezbatere vine la mai bine de un an de la depunere și dupa un șir interminabil de…

- Initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice" va intra, dupa un an de blocaj, in dezbaterea Camerei Deputatilor, in sesiunea extraordinara din prima jumatate a lunii iulie, a anuntat un comunicat al Uniunii Salvati Romania, care a facut un apel ca aceasta sa nu…

- Initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice" va intra, dupa un an de blocaj, in dezbaterea Camerei Deputatilor, in sesiunea extraordinara din prima jumatate a lunii iulie, a anuntat un comunicat al Uniunii Salvati Romania, care a facut un apel ca aceasta sa nu…

- "Astazi am solicitat Parlamentului Romaniei, Camerei Deputatilor, colegilor lideri de grup suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de lege 510/2019. E un proiect de lege care a trecut de Senat si care, din pacate, zace de 8 luni de zile in comisiile de la Camera Deputatilor. Daca saptamana trecuta…