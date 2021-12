Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Maramures au inaugurat, luni, o partie de schi olimpica si o telegondola la Borsa. Investitia, in valoare de 90 de milioane de lei, a fost realizata cu fonduri guvernamentale si de la Consiliul Judetean Maramures, potrivit news.ro. Partia olimpica si telegondola de…

- Ministerul Sanatații va desfașura marți, 21 decembrie, consultari publice privind Strategia Naționala de Sanatate pentru anii 2022-2031. Proiectul strategiei are scopul de a dezvolta sistemul de sanatate in conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabila 2030 (ODD). In cadrul consultarilor, sint…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca in Parlament a fost votat proiectul de lege care asimileaza cu ultrajul atacurile asupra padurarilor, actul normativ urmand a intra in vigoare odata cu publicarea in Monitorul Oficial. „Astazi, Parlamentul a aprobat un proiect de lege initiat de mine…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, sustine ca rata de colectare a deseurilor de sticla in judetul Iasi a crescut cu peste 30 la suta, dupa ce a fost demarat un proiect de colectare direct de la domiciliu in comunele din zona metropolitana, potrivit news.ro. Costel Alexe…

- Ministerul Turismului anunta, joi seara, ca a fost pus in dezbatere dezbatere publica proiectul OUG care prevede reluarea acordarii voucherelor de vacanta. Potrivit documentului, acestea se vor acorda inclusiv in anul 2026, avand un rol important in combaterea efectelor pandemiei in sectorul de turism.…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a anuntat, marti, ca mai multi ministri, in calitate de parlamentari, vor depune o initiativa legislativa care are la baza proiectul Ministrului Sanatatii referitor la vaccinarea sau testarea periodica a personalului medical. Ministrul anunta ca proiectul…

- Allen Coliban, primarul orașului, anunța ca noul spital ar putea fi construit cu fonduri PNRR. Acesta a anunța ca unitatea medicala va avea aproximativ 300 de paturi, iar costul total l unitații va fi de circa 80 de milioane de euro. Nou spital construit in Brașov Un spital de Pneumoftiziologie si Boli…