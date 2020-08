Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii Uniunii Salvati Romania nu vor participa la votul pentru motiunea de cenzura de luni, a anuntat presedintele USR, Dan Barna. El apreciaza ca initiativa PSD este o tentativa de "a provoca o criza politica cu trei luni inaintea alegerilor la termen". "Romania nu are nevoie de circul PSD.…

- Nici un parlamentar PMP nu va fi prezent la vot la moțiunea de cenzura, este decizia anunțata de liderul formațiunii, Eugen Tomac.Citește și: Variantele de premier PSD (surse) „Se pare ca domnul Ciolacu nu vrea sa dezminta linia politica a PSD, pe care susținea ca nu o va promova, aceea…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu vine cu o precizare cruciala dupa ce Camera Deputaților a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege pentru respingerea ordonanței de urgența privind creșterea etapizata a alocațiilor pentru copii. „Guvernul va trebui SA DUBLEZE alocațiile așa cum prevede…

- USR si PLUS s-au reunit, sambata, online, in vederea adoptarii protocolului de fuziune a celor doua partide, prilej de revarsare a laudelor de sine. „Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost impreuna de la inceput, am fost puternici in alianta, unirea este un pas firesc. Este ceea ce si-au…

- Planul de relansare economica al Guvernului Orban include "idei vechi si un pic de populism", afirma liderul USR, Dan Barna. El mai spune ca acest program este "un veritabil PNDL pe steroizi" și se întreaba "pe banii cui" vor fi suportate subvențiile prevazute."Planul…

- Liderul USR, Dan Barna, afirma ca, in Strategia Nationala de Aparare a Tariii, elaborata de CSAT si trimisa Parlamentului spre aprobare, ”coruptia devine un fenomen secundar”. ”E ca si cum odata cu disparitia lui Liviu Dragnea din prim-plan toate problemele s-au rezolvat”, a transmis, joi, Dan Barna…