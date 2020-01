Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania (USR) a anuntat ca este impotriva initiativei PNL de a modifica legea de alegere a autoritatilor publice locale astfel incat presedintii de consilii judetene sa fie alesi de consilierii judeteni, nu prin vot direct de catre cetateni si va depune in acest sens un amendament la…

- Acuzații grave la adresa Marii Britanii despre cum a incalcat regulile europene și internaționale in materie de cooperare in lupta impotriva criminalitații in ultimii ani, doar pentru a „nu-și pata reputația”. O dezvaluire facuta de jurnaliștii de la „The Guardian” arata ca Marea Britanie nu a transmis…

- Olguța Vasilescu a afirmat, vineri, ca adevaratul scop pentru care Guvernul PNL a decis sa nu mai fie publice salariilor angajaților din instituțiile de aparare și ordine publica este acela de a secretiza pensiile speciale.„Daca va intereseaza care e scopul pentru care guvernul PNL a decis…

- PSD urmeaza sa sesizeze luni Curtea Constitutionala pe cele doua legi pe care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament. Cel putin una dintre legi, cea prin care s-a abrogat OUG 51, are serioase probleme de constitutionalitate si este putin probabil sa treaca de controlul a priori al CCR.…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a atras atenția, intr-o intervenție la Digi 24, ca daca Guvernul Orban iși asuma raspunderea printr-o ordonanța de urgența pe abrogarea recursului compensatoriu atunci cel mai probabil in Parlament ar putea fi depusa o moțiune de cenzura…

- „Absența de la vot ar insemna ca toata lupta noastra din ultimii trei ani, impotriva abuzurilor PSD și pentru o justiție dreapta și independenta, a fost in zadar. Mergem la vot ca sa nu mai dam inca o șansa PSD sa ne alunge familiile din țara și sa ne batjocoreasca prin aroganța, minciuni,…

- Președintele Klaus Iohannis, a facut, declarații, la Palatul Cotroceni, la juramantul depus de Guvernul Orban, la cateva ore dupa ce a fost investit de Parlament.Citește și: Liviu Pleșoianu il spulbera pe Victor Ponta: Nu mai poza in victima tradata, ca e penibil și dizgrațios "Va spun…

- "Din gașca de patrihoți a lui OR-am-BAN-OR-n-am-BAN sunt cațiva merituoși certați cu legea dar prieteni ai pariurilor. Caci au pariat impotriva leului pentru ceva cașcaval, iar acum vin sa ne fericeasca și sa ne indestuleze și pe noi din prea-plinul experienței dobandite in lupta lor cu statul, cu…