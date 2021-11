USR acuză PSD că „apără evazioniștii în fața pedepsei cu închisoarea” Deputații PSD au votat, in Comisia de buget a Camerei Deputaților, impotriva inițiativei USR de inasprire a sancțiunilor pentru cei ce comit infracțiunea de evaziune fiscala, a informat marți, 16 noiembrie, partidul condus de Dacian Cioloș intr-un comunicat de presa. Este vorba despre proiectul de modificare a Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, depus de senatorul USR, Cristi Berea, care prevedea ca evazioniștii sa nu mai scape de inchisoare prin achitarea integrala a prejudiciului plus un bonus de 20%, așa cum este in prezent. Proiectul USR a primit aviz favorabil… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputații au aprobat, in lectura finala, un proiect de lege ramas din legislatura precedenta – cu privire la modificarea Legii privind dezvoltarea regionala in Republica Moldova. Proiectul propune amplificarea accentelor politicii de dezvoltare regionala incluzind toate regiunile Republicii Moldova,…

- PSD si PNL vor "sa forteze din nou" votul pentru Legea Romexpo", prin care ar urma sa fie transferate, cu titlu gratuit, 46 hectare de teren catre Camera de Comert, pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar, avertizeaza USR-PLUS.Potrivit USR-PLUS:La prețul pieței, statul român…

- Deputatul PNL de Maramureș, Bota Calin este alaturi de cetațeni. Reducerea TVA-ului pentru lemnele de foc de la 19% la 5% reprezinta un sprijin real, faptic. „In ședința de astazi a Comisiei de buget-finante a Camerei Deputaților, am votat pentru reducerea TVA pentru lemnele de foc de la 19% la 5%.…

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința. Astazi urmeaza sa fie examinata moțiunea simpla inițiata de Fracțiunea parlamentara a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor impotriva ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco.

- Deputatul PNL Gabriela Horga anunța ca in cadrul Comisiei de buget-finanțe a Camerei Deputaților a fost votat un amendament prin care TVA-ul la lemnele de foc scade de la 19% la 5%: ”Astazi in Comisia de buget-finante a Camerei Deputaților am votat pentru #reducereaTVA pentru lemnele de foc…

- Oana Toiu, propusa pentru functia de ministru al Muncii si Protectiei Sociale, a primit, marti, aviz nefavorabil din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Dintre membrii celor patru comisii de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului, 24 de parlamentari au votat impotriva…

- Deputatul PNL, Gabriela Horga, anunța ca a votat astazi trei acte normative importante pentru dezvoltarea Romaniei in Comisiei pentru buget, finanțe și banci a Camerei Deputaților. Acestea au primit raport favorabil. „Am aprobat proiectul de lege pentru aprobarea Contractului de finantare…

- Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, care a aruncat in aer coaliția de guvernare, succesor al Planurilor Nationale de Dezvoltare Locala, a primit, luni, aviz favorabil din partea Comisiei pentru energie, in ciuda opoziției USR. Proiectul prevede investiții publice de la bugetul de stat…