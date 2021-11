Stiri pe aceeasi tema

- Deputații PSD au votat, in Comisia de buget a Camerei Deputaților, impotriva inițiativei USR de inasprire a sancțiunilor pentru cei ce comit infracțiunea de evaziune fiscala, a informat marți, 16 noiembrie, partidul condus de Dacian Cioloș intr-un comunicat de presa. Este vorba despre proiectul de modificare…

- Doi parlamentari PNL au anuntat miercuri, in plen, ca parasesc grupurile parlamentare al PNL. Este vorba de senatorul PNL Ovidiu Florean si deputatul PNL de Iasi Alexandru Kocsis care au declarat de la tribuna Camerei pe care o reprezinta, dezafilierea din grupul PNL de la Senat si respectiv Camera…

- Deputatul PNL de Maramureș, Bota Calin este alaturi de cetațeni. Reducerea TVA-ului pentru lemnele de foc de la 19% la 5% reprezinta un sprijin real, faptic. „In ședința de astazi a Comisiei de buget-finante a Camerei Deputaților, am votat pentru reducerea TVA pentru lemnele de foc de la 19% la 5%.…

- Deputatul PNL Gabriela Horga anunța ca in cadrul Comisiei de buget-finanțe a Camerei Deputaților a fost votat un amendament prin care TVA-ul la lemnele de foc scade de la 19% la 5%: ”Astazi in Comisia de buget-finante a Camerei Deputaților am votat pentru #reducereaTVA pentru lemnele de foc…

- Deputatul PNL Florin Roman lanseaza acuzatii dure la adresa lui Ludovic Orban in ziua in care acesta si-a anuntat demisia din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Roman sustine ca Orban a „furat munca lui Rares Bogdan la alegerile europarlamentare” si ca a tradat PNL in favoarea USR. Roman…

- Camera Deputaților a votat astazi proiectul Legii privind parteneriatul civil. Proiectul a fost depus in Parlament in anul 2018 și a starnit numeroase controverse. Astazi, s-a ajuns la votul final in Camera Deputaților. Proiectul a cazut la vot. Deputatul Mihai Fifor, președintele PSD Arad, a votat…

- In sfarșit, niciun ministru al Transporturilor și nimeni care este direct implicat in construcția și dezvoltarea infrastructurii rutiere din Romania nu se mai poate folosi de justificari și scuze in fața inacțiunii și delasarii. Astazi, am votat in plenul Camerei Deputaților forma corecta…

- Situatie incredibila in ședința birourilor permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților. Ludovic Orban a facut front comun cu USR-PLUS și AUR. Acesta s-a abținut de la vot pentru verificarea semnaturilor de la moțiune. In fapt, abținerea se contorizeaza ca vot impotriva,…