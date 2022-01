Stiri pe aceeasi tema

- Partidul condus de Dacian Cioloș acuza instituția condusa de liberalul Lucian Bode pentru un proiect legislativ despre care USR susține ca ar duce la pierderea carții de identitate a „milioane de romani”. In schimb, USR cere eliminarea domiciliului din buletin.Concret, MAI a propus un proiect de lege…

- Proiectul de OUG care modifica legislația privind evidența populației este „complet absurd”, iar noile prevederi vor afecta milioane de romani, atat din țara, cat și din strainatate, potrivit USR: „Soluția moderna e eliminarea domiciliului de pe carțile d

- Cetațenii care nu pot dovedi ca locuiesc la adresa din buletin ar putea ramâne fara actul de identitate, prevede un proiect de act normativ pus în dezbatere publica de catre Ministerul Afacerilor Interne. Același proiect interzice și înscrierea la aceeași adresa a mai mult de zece…

- Distributie Oltenia demareaza un nou proiect pro verde, in valoare de peste 43 de milioane de lei, din care aproape 31,54 milioane lei reprezinta cofinantare din fonduri europene, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES. "Cu cel mai mare numar de prosumatori racordati la retea la…

- Noul COD RUTIER: Lovitura pentru milioane de șoferi vitezomani. Permisul „zboara” mai iute și amenda e mai mare Noul COD RUTIER: Lovitura pentru milioane de șoferi vitezomani. Permisul „zboara” mai iute și amenda e mai mare Reguli dure pentru șoferi. Se schimba limita de viteza. Lovitura momentului…

- Romanii au platit, in primele 9 luni ale acestui an, peste 1,7 milioane de taxe catre stat prin intermediul rețelei de Stații de Plata SelfPay, atat in numerar, cat și prin intermediul cardurilor bancare. Numarul plaților este de șapte ori mai mare fața de perioada similara din 2020, iar valoarea sumelor…

- Klaus Iohannis a semnat! Decizia se aplica pentru milioane de romani Proiectul legislativ adoptat, in urma cu patru saptamani, de catre Camera Deputaților, care prevedea posibilitatea transmiterii la cerere a talonului de pensie in format electronic, de catre Casa Naționala de Pensii Publice, a fost…

- USR acuza un tun imobiliar de 500.000.000 de euro, si afirma ca ca terenul de la RomExpo, aflat in una din cele mai bune zone ale Bucurestiului, este oferit gratuit catre o entitate privata, pentru dezvoltarea unui complex imobiliar.Proiectul de lege prin care statul roman cedeza Camerei de Comert,…