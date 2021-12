USR acuză Guvernul: 'Șmecherii vor să dăm 600 de milioane de euro anual pensii speciale aleșilor locali' Parlamentarii USR acuza noua coaliție PSD-PNL ca nu vor sa desființeze pensiile speciale pentru a le face pe plac primarilor. „"Din cauza lui Ghinea nu va putem da pensii speciale", susțin liderii USL 2.0. USR este singurul partid care lupta pentru eliminarea pensiilor speciale. Nu o face de ieri de azi, ci de cand a pașit prima data in Parlament. Insa, PSD-PNL-UDMR trag cu dinții de perpetuarea lor, pentru ca așa iși recompenseaza activul de partid. Intre timp, AUR mimeaza - ați auzit vreo declarație impotriva pensiilor speciale din partea liderilor AUR? Da, USR este ferm impotriva… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

