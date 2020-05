Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian al Educatiei Lucia Azzolina a fost plasat sub protectia politiei, dupa ce a primit amenintari, au anuntat fortele de ordine miercuri, la doua zile dupa ce alt membru al Guvernului a beneficiat de masuri similare in contextul luptei impotriva covid-19, relateaza AFP.

- Parlamentarii USR vor vota împotriva Ordonanței de Urgența a Guvernului pentru organizarea de campanii de informare publica în contextul crizei COVID-19, cu un buget alocat de 200 de milioane de lei. ”Nu va ajuta presa, ci o va subordona”, spun liderii USR.USR transmite,…

- ROMANIA – Deputatul carasean spune ca motiunile PSD sunt firesti si ca asteapta momentul in care PSD va semna o motiune de cenzura impotriva Guvernului Orban: „Trebuie Guvern de uniune nationala!“. Mai mult, liderul Pro Romania sustine ca va urma si o motiune impotriva ministrului Educatiei, Monica…

- Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, are suspiciuni privind campania de informare prin care Guvernu Orban da presei 200 de milioane de lei. Acesta atenționeaza ca la mijloc ar putea fi vorba de o campanie."Cred in LIBERTATEA PRESEI, intr-o presa independenta și imparțiala, aflata…

- Din prima clipa in care au ajuns la Palatul Victoria, liberalii au vorbit despre masuri economice drastice, despre taieri și scaderea cheltuielilor, despre prea mulți bugetari și prea multe ajutoare sociale. Guvernul Orban a depus juramantul pe 4 noiembrie 2019, atunci cand virusul Covid-19…

- Compania Facebook a anuntat luni ca va investi alte 100 de milioane de dolari pentru sprijinirea presei in timpul crizei Covid-19, potrivit The Hollywood Reporter, citata de news.ro.Infuzia de capital presupune 25 de milioane de dolari sub forma unui grant de urgenta pentru presa locala, prin…

- Ivana Radacic, membra a grupului de lucru al ONU privind discriminarea impotriva femeilor si fetelor, a declarat ca in Romania exista inca o problema in legatura cu asigurarea unui standard adecvat de viata pentru toate femeile si fetele, in special in comunitati rurale, fiind afectate in primul rand…

- Alocațiile s-ar putea dubla mai devreme de luna august. Parlamentul este pe punctul de a desființa masura Guvernului, printr-un proiect de lege ce este aproape de a fi adoptat. ALOCATII COPII 2020. Dublarea alocatiilor, pe masa deputatilor. Cand ar urma sa fie majorate otrivit OUG nr.…