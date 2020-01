Stiri pe aceeasi tema

- Premierul liberal Ludovic Orban a anuntat astazi ca va fi amanat cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii. „(…)Cel mai probabil, solutia pe care vom merge este de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii pana cand vom avea posibilitatea de a asigura…

- Guvernul va continua sa finanteze Programele Rabla si Rabla Plus, care ar putea fi reluate in martie Guvernul va continua sa finanteze Programele Rabla si Rabla Plus, care vor fi reluate, probabil, din luna martie, a declarat luni seara premierul Ludovic Orban. "Vor fi finanţate. Aici este clar…

- Ludovic Orban a anuntat, in plenul reunit al Parlamentului, ca Guvernul isi asuma raspunderea pe modificarea prevederilor din OUG 114, din domeniul energetic, financiar-bancar, comunicatii si fonduri private de pensii. Premierul a prezentat amendamentele aduse de parlamentari. "Cand am primit…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, acuza Guvernul Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, acuza Guvernul ca actioneaza în mod nedemocratic si neconstitutional atunci când declara ca îsi angajeaza raspunderea pe proiecte de lege extrem de importante,…

- Guvernul propus de premierul desemnat Ludovic Orban a fost investit, luni, de plenul reunit al Parlamentului. Din totalul 465 de parlamentari, s-au inregistrat 240 voturi. Orban, dupa ce a devenit premierul...

- Ludovic Orban, premierul desemnat Ludovic Orban estimeaza ca Guvernul va fi votat, luni, in plenul reunit de 237-243 de parlamentari, inclusiv de la PSD. Orban a evitat sa spuna daca parlamentarii PRO Romania care vor vota Guvernul vor trece la PNL, dar a precizat ca a avut o relație cat se poate de…

- Sedinta plenului Parlamentului este programata sa inceapa la ora 14.00. Premierul desemnat, Ludovic Orban, va prezenta Programul de Guvernare si lista cu persoanele propuse pentru a face parte din Guvern.

- Premierul desemnat Ludovic Orban acuza Guvernul demis ca organizeaza concursuri in institutii publice pe posturi care fie au fost vacante, fie au fost ocupate prin delegare, scopul fiind, in opinia lui Orban, acela ca PSD sa isi „fixeze clientela politica„ pe posturi. Liderul PNL anunta in aceste conditii…