Liderul USR Catalin Drula acuza ca premierul Marcel Ciolacu si ministrul Finantelor Marcel Bolos „isi dau OUG de amnistie pentru falsificarea bugetului pe 2024”, el calificand situatia ca fiind „fara precedent” si afirmand ca prin OUG privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala si combaterea evaziunii fiscale, cei doi nu mai semneaza declaratia obligatorie potrivit careia bugetul respecta legea responsabilitatii fiscal-bugetare. Ordonante de Urgenta cu prevederi similare au fost emise si in 2021 si in 2022.

