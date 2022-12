Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ciuca a anunțat, miercuri, imediat dupa declarațiile lui Klaus Iohannis, ca NU exista niciun fel de abordare, la nivelul Executivului, care sa vizeze un boicot sau un alt tip de acțiune indreptata impotriva Austriei și firmelor austriece din Romania. Liderul PSD Marcel Ciolacu, partener in…

- „Am votat impotriva acestui buget. Un buget mincinos, un buget inflationist, un buget care va pune gaz pe focul scumpirilor care se intampla in fiecare zi. Un buget facut de speciali, un pensionar special, aici, cu 43.000 de euro. Am inteles ca ati pus, domnule Ciuca, prin prefect, sa fie date jos acele…

- Liderul USR, Catalin Drula, a declarat miercuri, 14 decembrie, ca a votat impotriva proiectului legii bugetului de stat pe anul 2023, pe care l-a catalogat drept unul „care va pune gaz pe focul scumpirilor”. Drula a punctat ca Romania va avea un deficit mai mare si se va imprumuta „pentru speciali si…

- Parlamentarii USR au depus peste 500 de amendamente la proiectul bugetului de stat. Liderul USR Catalin Drula susține ca bugetul pe 2023 este un buget inflationist si mincinos. ”Bugetul de stat pe anul 2023 pe care PSD si PNL vor sa il adopte pe repede-inainte vine cu cresteri de cheltuieli pentru a…

- Dezbatere aprinsa in parlamentul turc despre bugetul pe anul viitor. Discuția despre bugetul pe anul viitor s-a terminat cu o lupta intre parlamentari. Unul dintre parlamentari a fost lovit și trasportat la spital. Un parlamentar al unui partid naționalist turc de opoziție a fost dus de urgența marți…

- Dezbatere aprinsa in parlamentul turc despre bugetul pe anul viitor. Discuția despre bugetul pe anul viitor s-a terminat cu o lupta intre parlamentari. Unul dintre parlamentari a fost lovit și trasportat la spital. Un parlamentar al unui partid naționalist turc de opoziție a fost dus de urgența marți…

- ​Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana. Vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele spitale din Romania.…

- Președintele Klaus Iohannis face precizari clare in scandalul plagiatelor care au zguduit scena politica din Romania. Dupa demisia lui Cimpeanu, Iohannis spune ca vrea ca astfel de discuții sa nu mai existe și vine și cu o soluție concreta. „Trebuie sa spun clar ca anumite prevederi din proiectele existente…