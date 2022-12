„Am votat impotriva acestui buget. Un buget mincinos, un buget inflationist, un buget care va pune gaz pe focul scumpirilor care se intampla in fiecare zi. Un buget facut de speciali, un pensionar special, aici, cu 43.000 de euro. Am inteles ca ati pus, domnule Ciuca, prin prefect, sa fie date jos acele panouri puse de societatea civila in care se vorbea despre pensia dumneavoastra speciala la 55 de ani, de 43 de mii de euro pe an. Un buget construit pe cresteri de taxe”, a declarat Catalin Drula, miercuri de la tribuna plenului reunit al Parlamentului. „PNL, penelistilor, unde va este liberalismul?…