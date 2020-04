Stiri pe aceeasi tema

- "In acest context de emoție și teama sociala, este raționala respingerea, in Camera Deputaților, a proiectului referitor la executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii. Subiectul nu trebuia sa bruieze agenda și lupta guvernului impotriva coronavirusului", a declarat Alina Gorghiu pentru postul…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a catalogat, vineri, proiectul de lege privind executarea la domiciliu a pedepsei cu inchisoarea, initiat de senatorul liberal Alina Gorghiu, drept o „aberatie” si a anuntat ca deputatii liberali vor vota impotriva. „Este o aberatie. E un proiect de lege care…

- Plenul Senatului a votat, saptamana aceasta, un proiect de lege semnat de liberala Alina Gorghiu, car prevede masuri alternative privind pedepsele cu inchisoarea. Proiectul este unul vechi, depus inca de anul trecut, in Parlament, dar a ajuns abia acum la vot. Pentru ca a fost un vot telefonic, propunerea…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a catalogat, vineri, proiectul de lege privind executarea la domiciliu a pedepsei cu inchisoarea, initiat de senatorul liberal Alina Gorghiu, drept o „aberatie” si a anuntat ca deputatii liberali vor vota impotriva, la Camera Deputaților....

- Liderul USR Dan Barna sustine ca votul colegilor sai din Senat in favoarea proiectului de lege initiat de Alina Gorghiu (PNL) care permite arestul la domiciliu a fost o eroare. La Camera Deputatilor, USR va vota impotriva.

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a catalogat, vineri, proiectul de lege privind executarea la domiciliu a pedepsei cu inchisoarea, initiat de senatorul liberal Alina Gorghiu, drept o "aberatie" si a anuntat ca deputatii liberali vor vota impotriva. "Este o aberatie. E un proiect…

- In plina pandemie de coronavirus si-n timp ce oamenii stau izolati in case, senatorii au votat un proiect de lege care prevede ca pedepsele cu inchisoarea sub 7 ani pot fi „executate” la domiciliu. Proiectul a fost depus in Parlament de senatorul PNL Alina Gorghiu.Initiativa legislativa adoptata marti…

- Camera Deputaților a decis azi in calitate de for decizional majorarea nominala a tichetelor de masa de la 15,18 lei la 20 de lei. Inițiativa aparține unor parlamentari PSD și ea a fost dur criticata imediat de premierul demis Ludovic Orban care a calificat votul ca fiind ”o nerușinare și o nesimțire”.…