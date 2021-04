USR a transformat ANFP și CNAS în propria firmă de recrutare și angajare a… USR In urma trocului politic dintre cele trei partide aflate la guvernare, s-a decis ca USR sa controleze Agenția Naționala a Funcționarilor Publice (ANFP) dar și Casa Naționala de Asigurarii de Sanatate (CNAS), astfel ca oamenii garantați și promovați de tandemul Dan Barna – Dacian Cioloș vor controla aceasta instituție atat la nivel central cat și județean. Pe vremea guvernarii PSD, useriștii țipau ca-n gura de șarpe ca se fac angajari politice, dar acum ei procedeaza identic cu cei de la PSD. „Oportunitați de angajare la USR in #ANFP#. Vino sa lucrezi alaturi de noi!” La ora actuala, ANFP are la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic Cozmin Gusa a explicat unde a disparut din dezbaterea publica co-presedintele USR-PLUS, Dacian Ciolos, dupa inlaturarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii. Cioloș a facut unele declarații dupa ce Vlad Voiculescu a fost demis, pe pagina de Facebook. ”S-a…

- „Am observat ca premierul continua sa invoce o prerogativa constituționala prin care are acest drept. Da, il are și nu il contestam. Dar suntem intr-o coaliție in care am stabilit cateva reguli elementare de colaborare. (...) Cum ar fi daca parlamentarii noștri s-ar apuca sa voteze in Parlament proiectele…

- Copreședintele USR-PLUS intervine, în ziua a doua de criza în coaliția de guvernare, printr-un nou mesaj pe Facebook în care îi da replica premierului Florin Cîțu, dupa ce acesta a invocat ca este dreptul sau contituțional sa revoce un ministru. "Cum ar fi daca parlamentarii…

- Copreședintele Alianței USR PLUS, Dacian Cioloș, scrie intr-un mesaj publicat joi pe Facebook, ca a avut o convorbire telefonica cu Florin Cițu despre demiterea lui Vlad Voiculescu. Cioloș susține ca premierul „nu a reușit sa iși explice gestul și motivele reale pentru care a luat acea decizie”. In…

- Dupa un prim cutremur, dupa ce premierul si-a aratat nemultumirea fata de ministrul Sanatatii, cerandu-i demisia de onoare, cand parea ca se reinstaleaza linistea in guvern, Florin Citu l-a demis pe Vlad Voiculescu. Conform protocolului de guvernare, un ministru nu poate fi demis decat cu acordul partidului…

- Fara indoiala, cel mai important membru al guvernului in perioada pandemiei ramane ministrul Sanatatii. Nelu Tataru, dupa prestatia lui de comunicator in calitate de secretar de stat, a fost numit ministru. Astfel dintr-un necunoscut a devenit persoana cea mai cunoscut in primul an al pandemiei. Dupa…

- Un comentariu postat miercuri pe Facebook de ministrului Sanatații in care punea sub semnul intrebarii cifrele oficiale ale pandemie inainte de alegeri, a starnit un val de reacții. Președintele Iohannis a vorbit despre „o exprimare nefericita”. Ludovic Orban i-a recomandat sa stea mai puțin pe Facebook.…