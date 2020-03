Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea USR a decis suspendarea activitatilor publice de precampanie desfasurate in strada si pe cele door to door de distribuire directa de materiale de promovare, in contextul aparitiei cazurilor de coronavirus. ''Am decis aseara, impreuna cu colegii mei din USR, sa suspendam activitatile publice…

- Activitatile care implica mai mult de 1.000 de persoane sunt interzise incepand de duminica, a anuntat secretarul de stat Raed Arafat, care a precizat ca au fost stabilite si criteriile pe baza carora poate fi decisa suspendarea cursurilor, ca urmare a cazurilor de coronavirus. Stagiile practice in…

- Dan Barna acuza blatul intre cele doua partide, insa Reareș bogdan, prim-vicepreședinte PNL ține sa infirme acuzațiile. „Nu știu cum voi reuși sa conving ca nu exista niciun fel de blat intre PNL și PSD”.Liderul USR, Dan Barna, a atacat din nou PNL, sambata dupa-amiaza, la Digi24, spunand ca cele mai…

- Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, sustine ca actele Guvernului reprezinta "actiuni extrem de grave si iresponsabile". "Consideram ca toate acestea reprezinta actiuni extrem de grave si iresponsabile, care urmaresc un scop clar si cinic: inducerea neincrederii populatiei in sistemul public…

- Presedintele USR, Dan Barna, intr-un mesaj de urare postat pe Facebook spune, intre altele, ca 2020 va aduce din nou cetațenii la urne, iar ei au puterea sa decida. El crede ca e timpul ca partidele vechi sa fie inlaturate, facand loc unei alternative la ceea ce a fost pana acum. „La multi ani, Romania!…