USR a suspendat activităţile publice de precampanie Conducerea USR a decis suspendarea activitatilor publice de precampanie desfasurate in strada si pe cele door to door de distribuire directa de materiale de promovare, in contextul aparitiei cazurilor de coronavirus.



''Am decis aseara, impreuna cu colegii mei din USR, sa suspendam activitatile publice de precampanie desfasurate in strada si activitatile door to door de distribuire directa de materiale de promovare, pentru a limita riscurile asociate in actualul context'', a scris marti presedintele USR, Dan Barna, pe Facebook.

