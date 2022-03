Stiri pe aceeasi tema

- Congresul USR pentru alegerea presedintelui partidului, dupa demisia lui Dacian Ciolos, va avea loc in a doua jumatate a lunii octombrie, a decis luni Biroul Politic, potrivit liderului interimar Catalin Drula. "Am decis in Biroul National de astazi. Congresul pentru alegerea unui presedinte plin la…

- Fuziunea dintre USR și PLUS nu s-a realizat deplin pana in prezent, dar aceasta nu inseamna ca partidul s-ar putea rupe, susține Dan Barna, vicepreședintele gruparii politice. „Nu cred ca exista un risc de rupere. Și la nivel local Cioloș spunea ca dorește sa se candideze pe liste, adica pe tabere.…

- Dacian Ciolos a demisionat, luni, din functia de presedinte al Uniunii Salvati Romania (USR). Programul de reforma propus de Ciolos nu a trecut de votul din Biroul National. Din 25 de membri, 14 nu au fost de acord cu propunerile acestuia. Cei care au votat „impotriva” fac parte din echipa lui Dan…

- USR va depune o plangere la Directia Nationala Anticoruptie cu privire la modul in care au fost facute exproprierile la Mogosoaia. In paralel, membrii gruparii strang semnaturi pentru demiterea edilului, a anunțat lui presedintele Uniunii Salvati Romania, Dacian Ciolos. „Vineri seara, cand am fost sa…