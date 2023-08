Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul USR Vlad Botoș a trimis miercuri, 30 august, o scrisoare comisarului european pentru Coeziune și Reforma, Elisa Ferreira, prin care cere informații despre respectarea standardelor de siguranța in construcții in ceea ce privește Podul de la Braila, finanțat din bani europeni. Sesizarea…

- Echipele constructorului italian Webuild au verificat miercuri 35.000 din cele 100.000 de suruburi ale parapetului montat pe Podul Suspendat peste Dunare de la Braila. Podul va fi receptionat doar daca respecta standardele de calitate. Au fost gasite 70 de suruburi slabite, iar verificarile vor continua.…

- Europarlamentarul USR Vlad-Marius Botos spune ca a trimis miercuri o scrisoare comisarului Elisa Ferreira, responsabil pentru Coeziune si Reforma in cadrul Comisiei Europene. Vicepresedinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regionala, Botos cere informații cu privire la respectarea cerintelor de siguranta…

- Europarlamentarul USR Vlad Botos, vicepresedinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regionala, a trimis miercuri o scrisoare comisarului Elisa Ferreira, responsabil pentru Coeziune si Reforma in cadrul Comisiei Europene, cu privire la respectarea cerintelor de siguranta in ceea ce priveste Podul de la Braila,…

- Din imaginile publicate pe rețelele de socializare se poate vedea cum unele șuruburi nu sunt stranse deloc, putand fi scoase cu mana. Alte șuruburi sunt stranse, dar sunt stranse atat de slab incat pot fi desfacute cu mana. „Ce ai facut, ma nene, ma? Tot podul așa este. Nimic nu-i strans. E facut la…

- Astazi, 30.08.2023, Vlad-Marius Botoș, europarlamentar USR și vicepreședinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regionala, a trimis o scrisoare doamnei comisar Elisa Ferreira, responsabila pentru Coeziune și... The post Sesizare catre Comisia Europeana cu privire la respectarea cerințelor de siguranța in…

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila - cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra - va fi inaugurat joi, fiind organizata o ceremonie la care vor lua parte mai multi oficiali ai statului.

- Podul de la Braila, cel mai scump obiectiv de infrastructura realizat in ultimii 30 de ani in Romania va fi inaugurat la Braila. Este vorba despre podul peste Dunare care va fi deschis circulației rutiere incepand de azi, de la ora 13.00. Podul de la Braila va fi inaugurat in cadrul unei ceremonii care…