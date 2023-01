Uniunea Salvați Romania a lansat, luni, site-ul bodedemisia.ro și cere președintelui Klaus Iohannis „poziția fața de menținerea intr-o funcție publica de nivel inalt a unui plagiator dovedit”. USR a anunțat, de asemenea, o moțiune simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode. Ionuț Moșteanu, vicepreședinte și purtator de cuvant USR, a precizat, luni, ca formațunea ii […] The post USR a lansat site-ul bodedemisia.ro: „Cu doar doua clickuri ii poți trimite mesaj sau ii poți cere demisia” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .